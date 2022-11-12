Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск от 12 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск на официальном сайте СТБ! На этот раз участникам нужно будет раскрыть в себе разные способности – запоминать, излагать мысли на бумаге, торговаться и готовить без отходов. Смотрите прямо сейчас, чем закончится борьба на этой неделе!
В 13 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов участникам дадут мастер-класс судьи проекта Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Участники будут запоминать рецепт, а капитаны – готовить по их подсказкам. Удастся ли им воспроизвести блюдо, не видя процесс его приготовления? Узнайте прямо сейчас!
А во втором конкурсе конкурсанты будут бороться за территорию кухни! Для этого им нужно будет готовить блюда разной степени сложности и ограждать заветные квадратные метры веревками.
Узнайте прямо сейчас, кто покинул проект на этой неделе, – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 13 выпуск.
Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск от 05.11.2022