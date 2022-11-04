Проекты
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
Все проекты
ua
МастерШеф
Смотрите также
Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск от 5 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 12. Часть 1 от 05.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск от 5 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 12. Часть 2 от 05.11.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск от 5 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 12. Часть 3 от 05.11.2022
МастерШеф Выпуск 12 Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 12 от 05.11.2022
Выпуск 12 | 05.11.2022 | Битва сезонов

В проекте Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск десять лучших кулинаров продолжают борьбу за звание лучшего повара, а также заветный денежный приз.

На этой неделе участникам в очередной раз нужно будет доказать, что они могут приготовить что угодно из каких угодно продуктов. В первом конкурсе они будут готовить блюда в нордическом, цыганском и средневековом стилях из одних и тех же продуктов, а также нужно будет блеснуть знаниями в сфере молекулярной кухни. Кто неприятно удивит Эктора Хименес-Браво своим провальным блюдом? Узнайте прямо сейчас!

А во втором конкурсе участники будут готовить блюда в стиле своих конкурентов. Сложно ли повторить чужой авторский стиль? Узнайте в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск!

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск от 29.10.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить