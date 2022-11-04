Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск от 5 ноября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 05.11.2022 | Битва сезонов

В проекте Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск десять лучших кулинаров продолжают борьбу за звание лучшего повара, а также заветный денежный приз.

На этой неделе участникам в очередной раз нужно будет доказать, что они могут приготовить что угодно из каких угодно продуктов. В первом конкурсе они будут готовить блюда в нордическом, цыганском и средневековом стилях из одних и тех же продуктов, а также нужно будет блеснуть знаниями в сфере молекулярной кухни. Кто неприятно удивит Эктора Хименес-Браво своим провальным блюдом? Узнайте прямо сейчас!

А во втором конкурсе участники будут готовить блюда в стиле своих конкурентов. Сложно ли повторить чужой авторский стиль? Узнайте в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 12 выпуск!

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск от 29.10.2022