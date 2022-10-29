Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск от 29 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 29.10.2022 | Битва сезонов

Смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск от 29.10.2022 на официальном сайте СТБ!

На профессиональной кухне невозможно контролировать все, и именно в такие условия попадут участники сегодня. В первом же испытании никто не объяснит им правила, так что кулинарам придется подстраиваться под меняющиеся реалии на ходу. Смогут ли они справится с постоянным стрессом и приготовить блюда ресторанного уровня, несмотря на все новые и новые ограничения? Узнайте прямо сейчас!

После этого в 11 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов участники получили музыкальное задание. Они готовили блюда по мотивам песен дуэта Потап и Настя, а оценивал результаты их трудов лично Потап. Чьи блюда понравились ему больше всего? Смотрите в программе Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск от 29.10.2022.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск от 22.10.2022