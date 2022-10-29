Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

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Дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск від 29.10.2022 на офіційному сайті СТБ!

На професійній кухні неможливо контролювати все, і саме в такі умови потраплять учасники сьогодні. У першому ж випробуванні ніхто не пояснить їм правила, тож кулінарам доведеться підлаштовуватися під мінливі реалії на ходу. Чи зможуть вони впоратися з постійним стресом та приготувати страви ресторанного рівня, незважаючи на нові й нові обмеження? Дізнайтеся просто зараз!

Після цього у 11 випуску Мастер Шеф Битва сезонів учасники отримали музичне завдання. Вони готували страви за мотивами пісень дуету Потап та Настя, а оцінював результати їхньої праці особисто Потап. Чиї страви сподобалися йому найбільше? Дивіться у програмі Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск від 29.10.2022.

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