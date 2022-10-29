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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 3 від 29.10.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частину 3 від 29 жовтня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 11 (ефір від 29.10.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 3 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 1 від 29.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 3 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 2 від 29.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 3 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 1 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 3 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 2 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 3 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 3 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 3 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 1 від 15.10.2022
МастерШеф Выпуск 11 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 3 від 29.10.2022
Выпуск 11 | 29.10.2022 | Битва сезонів

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск – чергове випробування на міцність для кулінарів, які припустилися помилок у попередніх конкурсах. Чи зможуть вони довести, що успішно дотримуються останніх кулінарних трендів і йдуть у ногу з часом? Дізнайтеся просто зараз!

Нині у ресторанах високої кухні іноді подають страви, до складу яких входить лише один інгредієнт, але на різних стадіях життя. Наприклад, якщо це рослина, то в страву входять усі складові, починаючи від насіння і закінчуючи ферментованими шматочками плода. У цьому конкурсі учасникам можна використовувати не більше 20% додаткових продуктів, інакше завдання не вважатиметься виконаним. Хто не впорається з цим непростим завданням? Дивіться у програмі Майстер Шеф Битва сезонів 11 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск від 29.10.2022

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