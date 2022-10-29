Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 3 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 29.10.2022 | Битва сезонів

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск – чергове випробування на міцність для кулінарів, які припустилися помилок у попередніх конкурсах. Чи зможуть вони довести, що успішно дотримуються останніх кулінарних трендів і йдуть у ногу з часом? Дізнайтеся просто зараз!

Нині у ресторанах високої кухні іноді подають страви, до складу яких входить лише один інгредієнт, але на різних стадіях життя. Наприклад, якщо це рослина, то в страву входять усі складові, починаючи від насіння і закінчуючи ферментованими шматочками плода. У цьому конкурсі учасникам можна використовувати не більше 20% додаткових продуктів, інакше завдання не вважатиметься виконаним. Хто не впорається з цим непростим завданням? Дивіться у програмі Майстер Шеф Битва сезонів 11 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск від 29.10.2022