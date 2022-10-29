Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск часть 3 от 29 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 29.10.2022 | Битва сезонов

Битва черных в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск – очередное испытание на прочность для кулинаров, которые допустили ошибки в предыдущих конкурсах. Смогут ли они доказать, что успешно придерживаются последних кулинарных трендов и идут в ногу со временем? Узнайте прямо сейчас!

Сейчас в ресторанах высокой кухни иногда подают блюда, в состав которых входит только один ингредиент, но на разных стадиях жизни. Например, если это растение, то в блюдо входят все составляющие начиная от семечек и заканчивая ферментированными кусочками плода. В этом конкурсе участникам можно использовать не более 20% дополнительных продуктов, иначе задание не будет считаться выполненным. Кто не справится с этой непростой задачей? Смотрите в программе Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск от 29.10.2022