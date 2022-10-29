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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 2 від 29.10.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частину 2 від 29 жовтня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 11 (ефір від 29.10.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 2 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 1 від 29.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 2 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 3 від 29.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 2 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 1 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 2 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 2 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 2 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 3 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 2 від 29 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 1 від 15.10.2022
МастерШеф Выпуск 11 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 11. Частина 2 від 29.10.2022
Выпуск 11 | 29.10.2022 | Битва сезонів

У другому конкурсі Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск учасники зможуть виявити свою творчу жилку. Вони поділяться на дві команди, і кожна отримає однакові плейлисти від українського дуету Потап і Настя. Всі учасники добре знають ці пісні, але чи пробували вони колись уявити ці треки… як страви?

У 11 випуску Мастер Шеф Битва сезонів кожній команді потрібно буде приготувати по 5 страв за мотивами свого плейлиста. На дегустацію судді запросили самого Потапа, щоб він спробував розгадати, яку пісню представляє кожна страва. Чи вдасться кухарям передати суть пісень за допомогою смаків? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск від 29.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 11 випуск частина 3 від 29.10.2022

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