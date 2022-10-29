Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск часть 2 от 29 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 29.10.2022 | Битва сезонов

Во втором конкурсе Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск участники смогут проявить свою творческую жилку. Они поделятся на две команды, и каждая получит одинаковые плейлисты от украинского дуэта Потап и Настя. Все участники хорошо знают эти песни, но пробовали ли они когда-то представить эти треки… как блюда?

В 11 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов каждой команде нужно будет приготовить по 5 блюд по мотивам своего плейлиста. На дегустацию судьи пригласили самого Потапа, чтобы он попробовал разгадать, какую песню представляет каждое блюдо. Получится ли у поваров передать суть песен при помощи вкусов? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск от 29.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск часть 3 от 29.10.2022