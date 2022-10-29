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Video: Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 11. Часть 2 от 29.10.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск часть 2 от 29 октября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 11 (эфир от 29.10.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск часть 2 от 29 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 11. Часть 1 от 29.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск часть 2 от 29 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 10. Часть 3 от 22.10.2022

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Выпуск 11 | 29.10.2022 | Битва сезонов

Во втором конкурсе Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск участники смогут проявить свою творческую жилку. Они поделятся на две команды, и каждая получит  одинаковые плейлисты от украинского дуэта Потап и Настя. Все участники хорошо знают эти песни, но пробовали ли они когда-то представить эти треки… как блюда?

В 11 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов каждой команде нужно будет приготовить по 5 блюд по мотивам своего плейлиста. На дегустацию судьи пригласили самого Потапа, чтобы он попробовал разгадать, какую песню представляет каждое блюдо. Получится ли у поваров передать суть песен при помощи вкусов? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск от 29.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 11 выпуск часть 3 от 29.10.2022

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