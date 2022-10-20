Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 22.10.2022 | Битва сезонів

Ось учасники і досягли екватора проєкту – Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск від 22.10.2022! Позаду вже багато випробувань, поту та сліз, але найскладніше ще попереду. Їх залишилося дванадцять, а це все ще більше, ніж половина. Розслаблятися не можна ні на мить!

Настав час конкурсу, в якому учасники самі визначають рейтинг одне одного в проекті. Кого ж шефи вважають найсильнішим противником із найвищими шансами на перемогу? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск.

Після того, як усі конкурсанти отримають свої номери, вони почнуть ставити один на одного ставки. Чим нижчий рейтинг конкурсанта, тим більше грошей можна буде заробити, якщо той успішно впорається із кулінарним завданням. Хто ризикне? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск від 15.10.2022