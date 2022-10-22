Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 1 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 22.10.2022 | Битва сезонів

У проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск лишилося дванадцять учасників! Половина проекту вже позаду, а їх ще надто багато, а їх усе ще більше десяти, і деяких учасників це вже почало нервувати.

У першому конкурсі вони з’ясують, хто кого як оцінює. Учасники самостійно присудять один одному номери від 1 до 12 та сформують рейтинг проєкту. Номер 1 отримає той учасник, якого вважають найсильнішим противником, а 12, відповідно, найслабший. Після цього кулінари почнуть готувати та ставити один на одного ставки. Чим нижчий рівень учасника, на якого ти ставиш, тим більше шефів можна заробити, проте великий ризик того, що цей конкурсант не впорається зі стравою, яку потрібно приготувати. Хто ж виявиться найумілішим азартним гравцем? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск від 22.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 2 від 22.10.2022