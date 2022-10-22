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Video: Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 10. Часть 1 от 22.10.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск часть 1 от 22 октября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов (эфир от 22.10.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск часть 1 от 22 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 10. Часть 2 от 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск часть 1 от 22 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 10. Часть 3 от 22.10.2022

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Выпуск 10 | 22.10.2022 | Битва сезонов

В проекте Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск осталось двенадцать участников! Половина проекта уже позади, а их еще слишком много, а их все еще больше десяти, и некоторых участников это уже начало нервировать.

В первом конкурсе они выяснят, кто кого как оценивает. Участники самостоятельно присудят друг другу номера от 1 до 12 и сформируют рейтинг проекта. Номер 1 получит тот участник, которого считают самым сильным противником, а 12, соответственно, самый слабый. После этого кулинары начнут готовить и ставить друг на друга ставки. Чем ниже уровень участника, на которого ты ставишь, тем больше шефов можно заработать, однако велик риск того, что этот конкурсант не справится с тем блюдом, которое нужно приготовить. Кто же окажется наиболее умелым азартным игроком? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск от 22.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск часть 2 от 22.10.2022

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