Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск часть 2 от 22 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 10 | 22.10.2022 | Битва сезонов

В проекте Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск собрались легенды всех сезонов кулинарного проекта. А в этом выпуске вы увидите еще больше любимых выпусников Мастер Шеф, ведь именно они дадут задания участникам!

Самые знаменитые повара всех сезонов, среди которых Алик Мктрчян и Элеонора Баранова, принесут на кухню свои знаковые блюда, за которыми люди готовы стоять в очереди. Задачей участников будет попробовать, разгадать все составляющие и создать точные копии знаменитых блюд. Это нелегкая задачка, ведь именитые шефы готовят очень сложные многокомпонентные блюда, которые очень трудно будет воспроизвести. Справятся ли кулинары с этой задачей? Смотрите в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск от 22.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск часть 3 от 22.10.2022