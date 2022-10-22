Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск часть 3 от 22 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 10 | 22.10.2022 | Битва сезонов

Битва черных в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск покажет, кто счастливчик, а от кого удача пока что отворачивается.

На этот раз вместо кладовой у кулинаров будет тележка из супермаркета, в которой лежат самые разнообразные продукты. Там будут как хорошие качественные ингредиенты, так и совершенно неудобные для работы, такие как пюре-полуфабрикат и сушеная рыба. С помощью жребия участники распределят, кто будет брать продукты первым, а кто последним. Останутся ли последнему конкурсанту хоть какие-то приличные продукты? И какой еще сюрприз ждет участников в конце этого испытания? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск от 22.10.2022