Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 3 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 22.10.2022 | Битва сезонів

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск покаже, хто щасливчик, а від кого успіх поки що відвертається.

Цього разу замість комори у кулінарів буде візок із супермаркету, в якому лежать найрізноманітніші продукти. Там будуть як хороші якісні інгредієнти, так і незручні для роботи, такі як пюре-напівфабрикат і сушена риба. За допомогою жереба учасники розподілять, хто братиме продукти першим, а хто останнім. Чи залишаться останньому конкурсанту хоч якісь пристойні продукти? І який ще сюрприз чекає на учасників наприкінці цього випробування? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск від 22.10.2022