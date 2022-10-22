Проєкти
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 3 від 22.10.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частину 3 від 22 жовтня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів (ефір від 22.10.2022) на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 3 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 1 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 3 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 2 від 22.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 3 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 1 від 15.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 3 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 2 від 15.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 3 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 3 від 15.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск частина 3 від 22 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 1 від 08.10.2022
МастерШеф Випуск 10 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 10. Частина 3 від 22.10.2022
Випуск 10 | 22.10.2022 | Битва сезонів

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск покаже, хто щасливчик, а від кого успіх поки що відвертається.

Цього разу замість комори у кулінарів буде візок із супермаркету, в якому лежать найрізноманітніші продукти. Там будуть як хороші якісні інгредієнти, так і незручні для роботи, такі як пюре-напівфабрикат і сушена риба. За допомогою жереба учасники розподілять, хто братиме продукти першим, а хто останнім. Чи залишаться останньому конкурсанту хоч якісь пристойні продукти? І який ще сюрприз чекає на учасників наприкінці цього випробування? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 10 випуск від 22.10.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати