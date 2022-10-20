Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск от 22 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

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Вот участники и достигли экватора проекта – Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск от 22.10.2022! Позади уже много испытаний, пота и слез, но самое сложное еще впереди. Их осталось двенадцать, а это все еще больше, чем половина. Расслабляться нельзя ни на секунду!

Настало время того конкурса, в котором участники сами определяют рейтинг друг друга в проекте. Кого же шефы считают самым сильным противником с самыми высокими шансами на победу? Узнайте в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск.

После того, как все конкурсанты получат свои номера, они начнут ставить друг на друга ставки. Чем ниже рейтинг конкурсанта, тем больше денег можно будет заработать, если тот успешно справится с кулинарным заданием. Кто рискнет? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 10 выпуск.

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