Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск от 15 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 15.10.2022 | Битва сезонов

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На этот раз участникам нужно будет играть на скорость. В первом испытании главное блюдо конкурса должны будут приготовить капитаны, но судьи не дадут им времени. Каждую минуту на готовку должны будут заработать участники команд, приготовив блюдо быстрее чем за 25 минут. Кулинарам нужно также жертвовать качеством ради скорости, иначе судьи не засчитают блюда.

Во втором испытании 9 выпуска Мастер Шеф Битва сезонов кухня станет похожей на спортивную площадку, а участникам придется хорошенько побегать, чтобы победить! Кого подведет физическая форма? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск от 08.10.2022