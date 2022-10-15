Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск часть 1 от 15 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 15.10.2022 | Битва сезонов

Первый конкурс Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск покажет, могут ли участники готовить быстро, но при этом качественно.

Участники из команд-конкурентов сойдутся на кулинарных дуэлях. Они будут готовить одно и то же классическое блюдо за ограниченное количество времени. Задача в том, чтобы закончить готовку менее чем за 25 минут. Остаток времени отправится «на счет» капитану, и суммарное количество минут от всех участников и будет временем на готовку для капитана. А это значит, что конкурсантам придется ускориться! Они еще никогда не готовили брауни, чуррос, фриттаты и крок-месье так быстро, как на этом конкурсе. Удалось ли им сэкономить время для капитанов, при этом не пожертвовав качеством блюд? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск от 15.10.2022.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск от 15.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск часть 2 от 15.10.2022