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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 1 від 15.10.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частину 1 від 15 жовтня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 9 (ефір від 15.10.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 1 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 2 від 15.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 1 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 3 від 15.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 1 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 1 від 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 1 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 2 від 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 1 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 3 від 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 1 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 1 від 01.10.2022
МастерШеф Випуск 9 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 1 від 15.10.2022
Випуск 9 | 15.10.2022 | Битва сезонів

Перший конкурс Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск покаже, чи можуть учасники готувати швидко, але якісно.

Учасники з команд-конкурентів зійдуться на кулінарних дуелях. Вони готуватимуть одну й ту саму класичну страву за обмежену кількість часу. Завдання полягає в тому, щоб закінчити готування менш ніж за 25 хвилин. Залишок часу вирушить «на рахунок» капітану, сумарна кількість хвилин від усіх учасників і буде часом на готування для капітана. А це означає, що конкурсантам доведеться пришвидшитися! Вони ще ніколи не готували брауні, чуррос, фрітати та крок-месьє так швидко, як на цьому конкурсі. Чи вдалося їм заощадити час для капітанів, не пожертвувавши якістю страв? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск від 15.10.2022.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск від 15.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 2 від 15.10.2022

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