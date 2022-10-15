Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 1 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 9 | 15.10.2022 | Битва сезонів

Перший конкурс Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск покаже, чи можуть учасники готувати швидко, але якісно.

Учасники з команд-конкурентів зійдуться на кулінарних дуелях. Вони готуватимуть одну й ту саму класичну страву за обмежену кількість часу. Завдання полягає в тому, щоб закінчити готування менш ніж за 25 хвилин. Залишок часу вирушить «на рахунок» капітану, сумарна кількість хвилин від усіх учасників і буде часом на готування для капітана. А це означає, що конкурсантам доведеться пришвидшитися! Вони ще ніколи не готували брауні, чуррос, фрітати та крок-месьє так швидко, як на цьому конкурсі. Чи вдалося їм заощадити час для капітанів, не пожертвувавши якістю страв? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск від 15.10.2022.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск від 15.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 2 від 15.10.2022