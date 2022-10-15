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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 2 від 15.10.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частину 2 від 15 жовтня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 9 (ефір від 15.10.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 2 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 1 від 15.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 2 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 2 від 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 2 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 3 від 08.10.2022

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Випуск 9 | 15.10.2022 | Битва сезонів

Другий конкурс у кулінарному шоу Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск буде дуже активним! Кухня перетвориться і стане більше схожою на спортивний майданчик, ніж звичну колиску кулінарії. Навіть судді змінять свої образи та прийдуть у спортивних костюмах.

У цьому конкурсі, як у футбольному матчі, буде два тайми. І так само, як під час гри, за порушення правил можна отримати червону картку, тож учасникам краще дотримуватися всіх умов конкурсу! А вони дуже жорсткі. Кожен кухар відповідає лише за один кулінарний процес, і йому в жодному разі не можна робити щось інше або вставати за поверхню, відведену для іншого процесу.

Хто переможе, а хто проштрафиться? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск.

Дивитися онлайн​​​​​​​ Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск від 15.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 3 від 15.10.2022

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