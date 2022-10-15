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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 3 від 15.10.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частину 3 від 15 жовтня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 9 (ефір від 15.10.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 3 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 1 від 15.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 3 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 2 від 15.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 3 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 1 від 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 3 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 2 від 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 3 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 3 від 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск частина 3 від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 1 від 01.10.2022
МастерШеф Випуск 9 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 3 від 15.10.2022
Випуск 9 | 15.10.2022 | Битва сезонів

Битва чорних у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск знову проходитиме в умовах дефіциту. Кандидатам на виліт потрібно буде приготувати три страви, що втілюють якусь одну стихію – вогонь, воду, повітря чи землю. Визначить стихію жереб, а далі все залежить лише від фантазії учасників!

Звичайно ж, у Мастер Шеф Битва сезонів умови не можуть бути такими простими, адже недаремно це легендарний сезон. У цій битві чорним учасникам не дадуть жодного девайсу, лише набори продуктів. За кожен девайс доведеться розплачуватися, віддавши за нього один продукт. Як дотриматися балансу між гарним набором продуктів і девайсами? Дізнайтеся просто зараз, кому вдалося це зробити і залишитись на проєкті, – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск від 15.10.2022

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