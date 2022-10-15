Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск часть 3 от 15 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 15.10.2022 | Битва сезонов

Битва черных в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск снова будет проходить в условиях дефицита. Кандидатам на вылет нужно будет приготовить по три блюда, воплощающих какую-то одну стихию – огонь, воду, воздух или землю. Определит стихию жребий, а дальше все зависит только от фантазии участников!

Конечно же, в Мастер Шеф Битва сезонов условия не могут быть такими простыми, ведь не даром это легендарный сезон. В этой битве черных участникам не дадут ни одного девайса, только наборы продуктов. За каждый девайс придется расплачиваться, отдав за него один продукт. Как соблюсти баланс между хорошим набором продуктов и девайсами? Узнайте прямо сейчас, кому удалось это сделать и остаться на проекте, – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 9 выпуск от 15.10.2022