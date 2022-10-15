Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск від 15 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

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Дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск на офіційному сайті СТБ! Дізнайтеся, хто покинув проєкт цього тижня.

Цього разу учасникам потрібно буде грати на швидкість. У першому випробуванні головну страву конкурсу мають приготувати капітани, але судді не дадуть їм часу. Кожну хвилину на готування мають заробити учасники команд, приготувавши страву швидше ніж за 25 хвилин. Кулинарам потрібно також не жертвувати якістю заради швидкості, інакше судді не зарахують страви.

У другому випробуванні 9 випуску Мастер Шеф Битва сезонів кухня стане схожою на спортивний майданчик, а учасникам доведеться добре побігати, щоб перемогти! Кого підведе фізична форма? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 9 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск від 08.10.2022

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