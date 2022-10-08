Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск від 08 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

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Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск на СТБ! На проекті залишилося лише 13 кулінарів, а отже що пристрасті розпалюються. Завдання стають складнішими, а кожна помилка може стати фатальною та означати виліт із проєкту.

Вони всі довели, що чудово готують, проте гарному шефу потрібні не лише кулінарні здібності, а й організаційні, а також фінансова грамотність, уміння стратегічно мислити та розраховувати ресурси. Чи зможуть учасники Мастер Шеф Битва сезонів зберегти баланс між бажаннями приготувати смачну страву та заробити грошей? Дізнайтеся просто зараз!

А в другому випробуванні на вас чекає приємний сюрприз – учасники проекту Хата на тата! Вони готуватимуть для своїх дружин під дбайливим керівництвом професійних кухарів – учасників Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск.

Дивіться онлайн Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 7 випуск від 01.10.2022

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