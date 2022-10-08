Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск частина 2 від 08 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 8 | 08.10.2022 | Битва сезонів

У другому випробуванні учасники Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск зустрінуться з татками із проєкту Хата на тата!

Цього тижня кухарі допоможуть татам привнести трошки романтики до сімейного життя. Ці батьки сімейств не дуже ладнають з кухонними пристосуваннями і в звичайному житті рідко готують щось складніше за пюре. У 8 випуску Мастер Шеф Битва сезонів вони за допомогою професійних кухарів приготують романтичні вечері для своїх дружин! Кулінари підготують для тат кукінг-бокси із заготовками, з яких тата зможуть самостійно приготувати вишукані страви. Чи вдасться учасникам Хата на тата здивувати своїх жінок? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск від 08.10.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск частина 3 від 08.10.2022