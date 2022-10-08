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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 3 від 08.10.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск частину 3 від 08 жовтня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 8 (ефір від 08.10.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск частина 3 від 08 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 1 від 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск частина 3 від 08 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 2 від 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск частина 3 від 08 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 1 від 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск частина 3 від 08 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 2 від 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск частина 3 від 08 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 7. Частина 3 від 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск частина 3 від 08 жовтня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Випуск 8 | 08.10.2022 | Битва сезонів

Настав час битви чорних у проекті Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск! На учасників чекають усіма улюблені коробки-загадки.

Під ними кулінари виявлять набори продуктів. Вони всі належать до якоїсь однієї категорії – жири, протеїни, спеції, овочі, крупи тощо. Приготувати страву ресторанного рівня з такого набору неможливо, тому учасникам доведеться торгуватися з суперниками, щоб поміняти свої продукти на необхідні їм. У цьому конкурсі учасникам Майстер Шеф Битва сезонів потрібно вміти не тільки добре готувати, а й домовлятися. Адже на рішення суперника можуть вплинути ще й особисті рахунки…

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 8 випуск від 08.10.2022

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