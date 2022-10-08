Проекты
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 8. Часть 3 от 08.10.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 3 от 08 октября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 8 (эфир от 08.10.2022) на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 3 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 8. Часть 1 от 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 3 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 8. Часть 2 от 08.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 3 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 1 от 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 3 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 2 от 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 3 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 3 от 01.10.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 3 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 6. Часть 1 от 24.09.2022
МастерШеф Выпуск 8 Битва сезонов Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 8. Часть 3 от 08.10.2022
Выпуск 8 | 08.10.2022 | Битва сезонов

Пришла пора битвы черных в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск! Участников ждут всеми любимые коробки-загадки.

Под ними кулинары обнаружат наборы продуктов. Они все относятся к какой-то одной категории – жиры, протеины, специи, овощи, крупы и так далее. Приготовить блюдо ресторанного уровня из такого набора невозможно, так что участникам придется торговаться с соперниками, чтобы поменять свои продукты на необходимые им. В этом конкурсе участникам Мастер Шеф Битва сезонов нужно уметь не только хорошо готовить, но и договариваться. А ведь на решение соперника могут повлиять еще и личные счеты… Узнайте прямо сейчас, кто покинул проект на этой неделе, – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск от 08.10.2022

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить