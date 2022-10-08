Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 3 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 08.10.2022 | Битва сезонов

Пришла пора битвы черных в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск! Участников ждут всеми любимые коробки-загадки.

Под ними кулинары обнаружат наборы продуктов. Они все относятся к какой-то одной категории – жиры, протеины, специи, овощи, крупы и так далее. Приготовить блюдо ресторанного уровня из такого набора невозможно, так что участникам придется торговаться с соперниками, чтобы поменять свои продукты на необходимые им. В этом конкурсе участникам Мастер Шеф Битва сезонов нужно уметь не только хорошо готовить, но и договариваться. А ведь на решение соперника могут повлиять еще и личные счеты… Узнайте прямо сейчас, кто покинул проект на этой неделе, – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск от 08.10.2022