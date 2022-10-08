Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 08.10.2022 | Битва сезонов

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск на СТБ! На проекте осталось всего 13 кулинаров, а значит, что страсти накаляются. Задания становятся сложнее, а каждая ошибка может стать роковой и означать вылет из проекта.

Они все доказали, что великолепно готовят, однако хорошему шефу нужны не только кулинарные способности, но и организационные, а также финансовая грамотность, умение стратегически мыслить и рассчитывать ресурсы. Смогут ли участники Мастер Шеф Битва сезонов сохранить баланс между желаниями приготовить вкусное блюдо и заработать денег? Узнайте прямо сейчас!

А во втором испытании вас ждет приятный сюрприз – участники проекта Хата на тата! Они будут готовить для своих жен под чутким руководством профессиональных поваров – участников Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск.

Смотрите онлайн Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск от 01.10.2022