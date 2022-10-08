Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 2 от 08 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 08.10.2022 | Битва сезонов

Во втором испытании участники Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск встретятся с папами из проекта Хата на тата!

На этой неделе повара помогут папам привнести немного романтики в семейную жизнь. Эти отцы семейств не очень ладят с кухонными приспособлениями и в обычной жизни редко готовят что-то сложнее пюре. В 8 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов они с помощью профессиональных поваров приготовят романтические ужины для своих жен! Кулинары подготовят для пап кукинг-боксы с заготовками, из которых папы смогут самостоятельно приготовить изысканные блюда. Удастся ли участникам Хата на тата удивить своих супруг? Узнайте в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск от 08.10.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 8 выпуск часть 3 от 08.10.2022