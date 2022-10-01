Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск от 01 октября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 7 | 01.10.2022 | Битва сезонов

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск на официальном сайте СТБ! Конкурсы становятся все сложнее, а участникам приходится использовать все свои умения и смекалку, чтобы остаться на проекте.

В первом конкурсе участники будут учиться нестандартной подаче блюд, достойной лучших ресторанов мира. Можно ли подать что-то красивое и вкусное в черепе или медицинском инструменте? Кто приятно удивит судей? Узнайте в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск.

Второй конкурс особенно ответственный, ведь оценивать блюда участников будут мамы судей! Задачей команд будет устроить идеальный семейный ужин, так что у них нет права на ошибку. Кто не сможет удивить мам судей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 7 выпуск.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск от 24.09.2022