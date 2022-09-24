Выпуск 6 | 24.09.2022 | Битва сезонов

Смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск на официальном сайте СТБ! Концентрация легенд в этом выпуске – максимальная! Евгений Клопотенко, Элеонора Баранова и Евгений Гребеник вернулись в кулинарное шоу, но на этот раз – чтобы оценить остальных участников легендарного сезона.

Как сапожник ходит без сапог, так зачастую и повар остается голодным. У именитых шефов обычно такой загруженный график, что они попросту не успевают пообедать, поэтому перекусывают чем-то максимально простым. В 6 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов от 24.09.2022 участники дважды приготовят для гостей изысканные обеды.

Как победители предыдущих сезонов оценят своих коллег? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск онлайн.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск от 19.02.2022