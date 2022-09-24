Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск часть 3 от 24 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 24.09.2022 | Битва сезонов

Смотрите онлайн битву черных в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск. Все члены команда, которая проиграла в предыдущем конкурсе, стали кандидатами на вылет. Теперь каждый из них сам за себя.

Для этого конкурса участникам нужно будет изобразить на тарелке элементы живой и неживой природы. Каждому участнику достанется определенная тема – бабушкин огород, отдых на тропическом острове, рыбалка и другие. Чтобы не вылететь из проекта, придется включить свою фантазию на полную! Для кого эта задача окажется очень сложной? А кто приятно удивит судей и получит комплименты? Узнайте прямо сейчас, кто оставил проект на этой неделе. Смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск на СТБ!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск от 24.09.2022