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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 6. Частина 3 від 24.09.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск частину 3 від 24 вересня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 6 (ефір від 24.09.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск частина 3 від 24 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 6. Частина 1 від 24.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск частина 3 від 24 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 6. Частина 2 від 24.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск частина 3 від 24 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 4. Частина 1 від 10.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск частина 3 від 24 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 4. Частина 2 від 10.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск частина 3 від 24 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 4. Частина 3 від 10.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск частина 3 від 24 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 3. Частина 1 від 03.09.2022
МастерШеф Випуск 6 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 6. Частина 3 від 24.09.2022
Випуск 6 | 24.09.2022 | Битва сезонів

Дивіться онлайн битву чорних у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск. Усі члени команди, яка програла у попередньому конкурсі, стали кандидатами на виліт. Тепер кожен із них сам за себе.

Для цього конкурсу учасникам потрібно буде зобразити на тарілці елементи живої та неживої природи. Кожному учаснику дістанеться певна тема – бабусин город, відпочинок на тропічному острові, риболовля та інші. Щоб не вилетіти із проєкту, доведеться ключити свою фантазію на повну! Для кого це завдання виявиться дуже складним? А хто приємно здивує суддів та отримає компліменти? Дізнайтеся зараз, хто залишив проєкт цього тижня. Дивіться Майстер Шеф Битва сезонів 6 випуск на СТБ!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск від 24.09.2022

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