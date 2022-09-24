Випуск 6 | 24.09.2022 | Битва сезонів

Дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск на офіційному сайті СТБ! Концентрація легенд у цьому випуску – максимальна! Євген Клопотенко, Елеонора Баранова та Євген Гребеник повернулися до кулінарного шоу, але цього разу – щоб оцінити решту учасників легендарного сезону.

Як швець ходить без чобіт, так часто й кухар залишається голодним. У іменитих шефів зазвичай такий завантажений графік, що вони просто не встигають пообідати, тому перекушують чимось максимально простим. У 6 випуску Мастер Шеф Битва сезонів від 24.09.2022 учасники двічі приготують для гостей вишукані обіди.

Як переможці попередніх сезонів оцінять своїх колег? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Майстер Шеф Битва сезонів 6 випуск онлайн.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск від 19.02.2022