Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск частина 2 від 24 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 6 | 24.09.2022 | Битва сезонів

Боротьба кулінарів за високі оцінки від зіркових шефів продовжується! У проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск в першому конкурсі не вдалося визначити, яка з команд готує краще, тож на них чекає новий раунд на рідній кухні.

Минулого разу у 6 випуску Мастер Шеф Битва сезонів Євген Клопотенко, Елеонора Баранова та Євген Гребеник не бачили учасників, чиї страви вони куштували. Цього разу гості оцінюватимуть учасників уже не на місці. Головною подією стане зустріч Євгена Клопотенка та Катерини Великої, які були головними конкурентами у 5 сезоні проєкту. Чи не помститься Євген, коли оцінюватиме страви команди Великої? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск від 24.09.2022.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск від 24.09.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск частина 3 від 24.09.2022