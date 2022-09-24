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Video: Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 6. Часть 2 от 24.09.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск часть 2 от 24 сентября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 6 (эфир от 24.09.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 6. Часть 1 от 24.09.2022

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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 6. Часть 3 от 24.09.2022

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 Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск часть 2 от 24 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 2 от 10.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск часть 2 от 24 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 3 от 10.09.2022

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Выпуск 6 | 24.09.2022 | Битва сезонов

Борьба кулинаров за высокие оценки от звездных шефов продолжается! В проекте Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск в первом конкурсе не удалось определить, какая из команд готовит лучше, так что их ждет новый раунд на родной кухне.

В прошлый раз в 6 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов Евгений Клопотенко, Элеонора Баранова и Евгений Гребеник не видели участников, чьи блюда они пробовали. На этот раз гости будут оценивать участников уже не месте. Главным событием станет встреча Евгения Клопотенко и Екатерины Великой, которые были главными конкурентами в 5 сезоне проекта. Не станет ли Евгений сводить старые счеты, когда будет оценивать блюда команды Великой? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск от 24.09.2022.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск от 24.09.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск часть 3 от 24.09.2022

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