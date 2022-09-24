Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск часть 2 от 24 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 24.09.2022 | Битва сезонов

Борьба кулинаров за высокие оценки от звездных шефов продолжается! В проекте Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск в первом конкурсе не удалось определить, какая из команд готовит лучше, так что их ждет новый раунд на родной кухне.

В прошлый раз в 6 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов Евгений Клопотенко, Элеонора Баранова и Евгений Гребеник не видели участников, чьи блюда они пробовали. На этот раз гости будут оценивать участников уже не месте. Главным событием станет встреча Евгения Клопотенко и Екатерины Великой, которые были главными конкурентами в 5 сезоне проекта. Не станет ли Евгений сводить старые счеты, когда будет оценивать блюда команды Великой? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск от 24.09.2022.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск от 24.09.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск часть 3 от 24.09.2022