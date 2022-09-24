Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск частина 1 від 24 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 6 | 24.09.2022 | Битва сезонів

У першому конкурсі Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск учасники готуватимуть для, можливо, найсуворіших суддів – їхніх колег по цеху!

Практично у всіх хороших кухарів є одна спільна проблема – не вистачає часу на себе. Вони весь день так зайняті роботою в ресторані, що часто просто не встигають поїсти! Шефи готують вишукані страви для гостей, а самі харчуються легкими перекушуваннями, адже ні на що істотніше не вистачає ні сил, ні часу.

У 6 випуску Мастер Шеф Битва сезонів учасники поділяться на команди, щоб приготувати кейтеринг для трьох шефів. Елеонора Баранова, Євген Клопотенко та Євген Гребеник суворо оцінять кулінарні здібності своїх колег. Які оцінки отримають учасники? Дізнайтесь у проєкті Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск від 24.09.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 6 випуск частина 2 від 24.09.2022