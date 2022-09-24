Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск часть 1 от 24 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 24.09.2022 | Битва сезонов

В первом конкурсе Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск участники будут готовить для, возможно, самых строгих судей – их коллег по цеху!

Практически у всех хороших поваров есть одна общая проблема – не хватает времени на себя. Они весь день так заняты работой в ресторане, что зачастую просто не успевают поесть! Шефы готовят изысканнейшие блюда для гостей, а сами питаются легкими перекусами, ведь ни на что более существенное не хватает ни сил, ни времени.

В 6 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов участники поделятся на команды, чтобы приготовить кейтеринг для трех шефов. Элеонора Баранова, Евгений Клопотенко и Евгений Гребеник строго оценят кулинарные способности своих коллег. Какие оценки получат участники? Узнайте в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск от 24.09.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 6 выпуск часть 2 от 24.09.2022