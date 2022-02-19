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Смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск на официальном сайте СТБ! Гонка лучших кулинаров продолжается. Чтобы остаться на проекте, им придется доказать, что они умеют пользоваться кулинарными техниками, не боятся экспериментировать, идеально знают классические блюда… А еще участникам понадобится элементарная удача, ведь иногда условия испытаний ставят в тупик даже лучших!

Сначала участники Мастер Шеф Битва сезонов будут выдавать одни классические блюда за другие, потом – почувствуют себя художниками, создавая монохромные композиции на тарелках. Эти испытания будут сложными даже для самых продвинутых и опытных участников! Не пропустите все самое интересное – смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск.

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