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Video: Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 5. Часть 3 от 19.02.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск часть 3 от 19 февраля 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 5 (эфир от 19.02.2022) на сайте СТБ
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Битва черных в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск загонит участников в тупик! Они ждали чего угодно, вплоть до ненавистной микро-кухни, но точно не конкурс с такими жесткими условиями.

Кандидаты на вылет в 5 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов будут готовить блюда в форме сфер, диаметр которых не превышает 7 сантиметров. К тому же, это блюдо должно быть максимально легким. У участников с самыми тяжелыми блюдами будет намного меньше вероятности остаться на проекте. Кто же сможет приготовить идеальное сферическое блюдо, которое при этом будет легким и многокомпонентным? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск от 19.02.2022!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск от 19.02.2022

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