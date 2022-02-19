Битва черных в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск загонит участников в тупик! Они ждали чего угодно, вплоть до ненавистной микро-кухни, но точно не конкурс с такими жесткими условиями.

Кандидаты на вылет в 5 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов будут готовить блюда в форме сфер, диаметр которых не превышает 7 сантиметров. К тому же, это блюдо должно быть максимально легким. У участников с самыми тяжелыми блюдами будет намного меньше вероятности остаться на проекте. Кто же сможет приготовить идеальное сферическое блюдо, которое при этом будет легким и многокомпонентным? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск от 19.02.2022!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 5 выпуск от 19.02.2022