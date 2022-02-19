Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск від 17 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

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Випуск 5 | 17.09.2022 | Битва сезонів

Дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск на офіційному сайті СТБ! Гонка найкращих кулінарів триває. Щоб залишитися на проєкті, їм доведеться довести, що вони вміють користуватися кулінарними техніками, не бояться експериментувати, ідеально знають класичні страви… А ще учасникам знадобиться елементарна вдача, адже іноді умови випробувань ставлять у глухий кут навіть кращих!

Спочатку учасники Мастер Шеф Битва сезонів будуть видавати одні класичні страви за інші, потім відчують себе художниками, створюючи монохромні композиції на тарілках. Ці випробування будуть складними навіть для найпросунутіших та найдосвідченіших учасників! Не пропустіть все найцікавіше – дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 5 випуск.

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