Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск від 10 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 4 | 10.09.2022 | Битва сезонів

Час зустрічати гостей – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск! Цього тижня страви учасників дегустуватимуть не лише судді, а й запрошені гості з Іспанії, Японії та Франції.

У першому конкурсі учасники Мастер Шеф Битва сезонів готуватимуть страви, які максимально наближені до національних кухонь гостей. Завдання ускладнює те, що у їхньому розпорядженні будуть лише традиційні українські продукти! Якщо комусь і під силу пройти таке випробування, то це найкращим учасникам усіх сезонів.

У другому конкурсі 4 випуску Мастер Шеф Битва сезонів капітанам доведеться боротися за кожного учасника для своїх команд. Цього разу не капітани вибиратимуть гравців, а самі кулінари вирішуватимуть, за чиї команди вони хочуть грати та які страви хочуть готувати. Які ще складнощі чекають на учасників у цьому конкурсі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск від 10.09.2022!

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск від 03.09.2022