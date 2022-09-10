Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частина 1 від 10 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 4 | 10.09.2022 | Битва сезонів

У першому випробуванні Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск капітанами будуть легенди проєкту – Олександр Цвігун, Павло Серветник та Олександр Білодід. Хто із цих сильних кулінарів зможе привести свою команду до перемоги? Дізнайтеся просто зараз!

У розпорядженні команд буде фуд-гірка із продуктами традиційної української кухні. А готувати їм доведеться страви Іспанії, Японії та Франції, адже саме з цих країн приїхали гості у 4 випуску Мастер Шеф Битва сезонів 2022. Завдання кулінарів – максимально наблизитися до традиційних уподобань мешканців цих країн, використовуючи виключно українські продукти. Чи вдасться у них нагодувати японця річковою рибою, дати іспанцеві потрібний рівень гостроти та здивувати француженку десертами? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів випуск 4.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск від 10.09.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частина 2 від 10.09.2022