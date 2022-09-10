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Video: Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 4. Частина 1 від 10.09.2022

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частину 1 від 10 вересня 2022. Новий випуск Мастер Шеф Битва сезонів 4 (ефір від 10.09.2022) на сайті СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частина 1 від 10 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 4. Частина 2 від 10.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частина 1 від 10 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 4. Частина 3 від 10.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частина 1 від 10 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 3. Частина 1 від 03.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частина 1 від 10 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 3. Частина 2 від 03.09.2022

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Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 3. Частина 3 від 03.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частина 1 від 10 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ
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Мастер Шеф. Битва сезонів. Випуск 2. Частина 1 від 27.08.2022
МастерШеф Випуск 4 Битва сезонів Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 4. Частина 1 від 10.09.2022
Випуск 4 | 10.09.2022 | Битва сезонів

У першому випробуванні Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск капітанами будуть легенди проєкту – Олександр Цвігун, Павло Серветник та Олександр Білодід. Хто із цих сильних кулінарів зможе привести свою команду до перемоги? Дізнайтеся просто зараз!

У розпорядженні команд буде фуд-гірка із продуктами традиційної української кухні. А готувати їм доведеться страви Іспанії, Японії та Франції, адже саме з цих країн приїхали гості у 4 випуску Мастер Шеф Битва сезонів 2022. Завдання кулінарів – максимально наблизитися до традиційних уподобань мешканців цих країн, використовуючи виключно українські продукти. Чи вдасться у них нагодувати японця річковою рибою, дати іспанцеві потрібний рівень гостроти та здивувати француженку десертами? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів випуск 4.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск від 10.09.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск частина 2 від 10.09.2022

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