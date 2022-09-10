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Video: Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 1 от 10.09.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 1 от 10 сентября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 4 (эфир от 10.09.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 1 от 10 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 2 от 10.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 1 от 10 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 4. Часть 3 от 10.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 1 от 10 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 1 от 10 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 2 от 03.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 1 от 10 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 3 от 03.09.2022

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Выпуск 4 | 10.09.2022 | Битва сезонов

В первом испытании Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск капитанами будут легенды проекта – Александр Цвигун, Павел Серветник и Александр Белодед. Кто из этих сильных кулинаров сможет привести свою команду к победе? Узнайте прямо сейчас!

В распоряжении команд будет фуд-горка с продуктами традиционной украинской кухни. А готовить им придется блюда Испании, Японии и Франции, ведь именно из этих стран приехали гости в 4 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов 2022. Задача кулинаров – максимально приблизиться к традиционным вкусам жителей этих стран, используя исключительно украинские продукты. Получится ли у них накормить японца речной рыбой, дать испанцу нужный уровень остроты и удивить француженку десертами? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов выпуск 4.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск от 10.09.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 4 выпуск часть 2 от 10.09.2022

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