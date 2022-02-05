Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск від 3 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

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Випуск 3 | 03.09.2022 | Битва сезонів

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск на СТБ! Для найсильніших учасників – лише найскладніші завдання. Багато конкурсів здадуться обізнаному глядачеві знайомими… але лише на перший погляд! Навіть звичні випробування перетворюються на завдання із зірочкою на сезоні легенд!

У 3 випуску Мастер Шеф Битва сезонів кулінари готуватимуть величезні та мікроскопічні версії класичних страв, а також пригощатимуть суддів запліснявілими равіолі та лазаньєю. Хто залишить проєкт цього тижня, не витримавши битву чорних? Дізнайтесь всі подробиці просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск від 03.09.2022!

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