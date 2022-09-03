Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск частина 3 від 3 вересня 2022 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 03.09.2022 | Битва сезонів

Битва чорних у програмі Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск буде спекотною! По-перше, за місце у проєкті боротимуться одразу 9 кандидатів на виліт. По-друге, їхня доля зокрема залежатиме від більш щасливих колег на балконі! А ще – від уміння грати у дитячу гру «Крокодил».

У 3 випуску Мастер Шеф Битва сезонів кожного із чорних фартухів чекатиме картка з назвою страви та інгредієнтами. Їм потрібно буде без слів показати кожний продукт. Якщо білі протягом хвилини відгадають інгредієнт, учасник зможе його отримати. Якщо ж ні – йому дістанеться останній названий продукт, навіть якщо він зовсім не підходить для страви. Хто ж виявиться майстром Крокодила? Дивіться у проєкті Майстер Шеф Битва сезонів 3 випуск від 03.09.2022.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск від 03.09.2022