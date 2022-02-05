У першому конкурсі Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск на учасників знову чекатиме знамените колесо фортуни. На перший погляд здається, що все підозріло просто, адже на кожній поділці написано назву класичної страви. У чому ж каверза? Це учасники дізнаються після того, як поділяться на трійки.

У 3 випуску Мастер Шеф Битва сезону найскладніше – це не сама страва, яку потрібно приготувати, а її розмір! Учасники будуть готувати або гігантські або мініатюрні версії добре відомих класичних страв. Що складніше – зробити страву вагою 4 кілограми або не більше 30 грамів? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Майстер Шеф Битва сезонів 3 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск від 05.02.2022

Дивитися онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск частина 2 від 05.02.2022