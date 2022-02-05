В первом конкурсе Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск участников снова ждет знаменитое колесо фортуны. На первый взгляд кажется, что все подозрительно просто, ведь на каждом делении написано название классического блюда. В чем же подвох? Это участники узнают после того, как поделятся на тройки.

В 3 выпуске Мастер Шеф Битва сезона самое сложное – это не само блюдо, которое нужно приготовить, а… его размер! Участники будут готовить либо гигантские, либо миниатюрные версии хорошо известных классических блюд. Что сложнее – сделать блюдо весом 4 килограмма или же не более 30 граммов? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск от 05.02.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск часть 2 от 05.02.2022