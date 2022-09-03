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Video: Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 2 от 03.09.2022

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск часть 2 от 3 сентября 2022. Новый выпуск Мастер Шеф Битва сезонов 3 (эфир от 05.02.2022) на сайте СТБ
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Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск часть 2 от 3 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 1 от 03.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск часть 2 от 3 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 3 от 03.09.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск часть 2 от 3 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 1 от 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск часть 2 от 3 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 2 от 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск часть 2 от 3 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 2. Часть 3 от 27.08.2022

 Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск часть 2 от 3 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 1. Часть 1 от 20.08.2022
МастерШеф Выпуск 3 Битва сезонов Мастер Шеф. Битва сезонов. Выпуск 3. Часть 2 от 03.09.2022
Выпуск 3 | 03.09.2022 | Битва сезонов

Эктор Хименес-Браво в 3 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов предупредит: второе испытание не простое, а со звездочкой. Участники привыкли к тому, что судьи очень придирчиво относятся к презентации. Все должно быть красиво, аппетитно, выверенно… Но не на этот раз!

Кулинарам в 3 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов придется выйти из зоны комфорта и приготовить блюда, которые выглядят максимально непривлекательно, но при этом хороши на вкус. Приготовить что-то красивое – это привычная задача, а вот как сделать реалистичную съедобную плесень или опарышей? Участникам придется использовать всю свою фантазию и различные кулинарные техники, чтобы придать блюдам несъедобный вид. За самую эффектную презентацию участников ждет ценный приз – белый фартук взамен черного. За это стоит побороться! Узнайте прямо сейчас, кому повезет в проекте Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск от 03.09.2022

Смотреть онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск часть 3 от 03.09.2022

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