Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск от 3 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

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Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск на СТБ! Для самых сильных участников – только самые сложные задания. Многие конкурсы покажутся знающему зрителю знакомыми… но только на первый взгляд! Даже привычные испытания превращаются в задачу со звездочкой на сезоне легенд!

В 3 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов кулинары будут готовить огромные и микроскопические версии классических блюд, а также угощать судей заплесневелыми равиоли и лазаньей. Кто покинет проект на этой неделе, не выдержав битву черных? Узнайте все подробности прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск от 03.09.2022!

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