Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск от 3 сентября 2022 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 3 | 03.09.2022 | Битва сезонов

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск на СТБ! Для самых сильных участников – только самые сложные задания. Многие конкурсы покажутся знающему зрителю знакомыми… но только на первый взгляд! Даже привычные испытания превращаются в задачу со звездочкой на сезоне легенд!

В 3 выпуске Мастер Шеф Битва сезонов кулинары будут готовить огромные и микроскопические версии классических блюд, а также угощать судей заплесневелыми равиоли и лазаньей. Кто покинет проект на этой неделе, не выдержав битву черных? Узнайте все подробности прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 3 выпуск от 03.09.2022!

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск от 27.08.2022