Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск от 27 августа 2022 — смотреть онлайн на СТБ

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Выпуск 2 | 27.08.2022 | Битва сезонов

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск на СТБ! Самое интересное только начинается. Лучшим участникам всех сезонов придется прыгнуть выше головы, чтобы удивить судей и остаться в проекте. А это уже не так просто, ведь планка высока, как никогда!

В первом конкурсе участники поделятся на шесть команд и буду готовить блюда по принципу шоколадного фондана – когда такое блюдо разрезаешь, внутри должна оказаться аппетитная жидкая серединка. Кто окажется самым изобретательным в программе Мастер Шеф 2022? А чье блюдо окажется не сюрпризом, а горьким разочарованием? Узнайте прямо сейчас!

Во втором испытании кулинаров снова ждет командный конкурс, и на этот раз им придется готовить на время. Можно ли приготовить изысканный surf and turf за 10 минут? Узнайте прямо сейчас, как выглядит романтика при свечах по версии любимого кулинарного проекта, – смотрите Мастер Шеф Битва сезонов 2 выпуск.

Смотрите онлайн Мастер Шеф Битва сезонов 1 выпуск от 20.08.2022

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